“Gemlik, Bursa’nın dünyaya açılan kapısıdır”

30 Aralık 2019



BURSA (DÜNYA) – Ziyarette konuşan Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, “Türkiye’nin otomobili sadece yerli marka araba üretmek anlamına gelmiyor. Yapılan bir otomobilden daha fazlasıdır. Teknolojik dönüşüm, dijital ekonomiye geçiş, tek başına 20 bin ilave istihdam, 7,5 milyar dolar daha az cari açıktır. Gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır. Unutulmamalıdır ki bu daha başlangıç, yolumuz uzun. Türk girişimcisi olarak daha büyük hedeflerin peşindeyiz. Artık icat çıkaran, teknoloji ihraç eden, eski köye yeni adet getiren bir Türkiye var. Bursa olarak bundan sonra da sorumluluğumuzun bilincinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bursa sorumluluk alırsa hakkıyla yapar diyoruz” dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir de Gemlik TSO olarak yerli otomobil fabrikasının Gemlik’e kurulması için uğraş verdiklerini hatırlattı. Ağdemir, yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik’in avantajlarıyla ilgili şunları söyledi, “Gemlik mevcut limanları, sanayi tesisleri, serbest bölgesi ve tüm altyapısı ile Bursa’nın dünyaya açılan kapısıdır. Bursa, Türkiye otomobil üretiminin yüzde 60’ını karşılamaktadır. Otoyol ile sanayi tesislerimiz ve serbest bölgemizin doğrudan bağlantıları vardır. Limanlarımızın demiryolu bağlantıları ile ilgili çalışmalar sürmektedir. Gemiye yükleme ve sevkiyat üretilecek araçların dış pazara ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Nakliye süreci ve risk masrafları en aza indirilecektir.”