Gemlik Gübre fabrikasında patlama

12 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Yıldırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gemlik Gübre fabrikasında bakımı yapılan bir elektrik trafosunun son kontrolleri sırasında patlama meydana geldi. Patlamada Deniz A. ve Muammer Ç. isimli işçiler yaralandı. Yaralılar, işletmeye ait ve 112 ambulansları ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre durumu ağır olan ve yüzünde yanık oluştuğu öğrenilen Deniz A. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Diğer yaralı Muammer Ç. ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Öte yandan muhtemel bir ikinci olayın önüne geçmek için fabrikanın üretim bölümlerinde faaliyetlerin bir süre durdurulduğu öğrenildi. Patlama ile alakalı tahkikat sürüyor.