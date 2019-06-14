Gemlikli kadınlar kooperatif ile güçlenecek

14 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Kooperatif ve faaliyetleri hakkında konuşan Umurbeyli kadınlar, yaptıkları tatlı ve yemeklerle bölgenin yöresel lezzetlerini yaşatırken aynı zamanda kadınların ekonomik faaliyetlerin içinde yer aldıklarını dile getirdiler.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bu girişimde bulunan değerli kardeşlerimizin ilçemizin kültür ve turizmine katkıları yadsınamaz. Umurbey tarihi evleri, kendine has değerleri ve yemekleri ile Gemlik’in geçmişine ve geleceğine ışık tutan bir beldemiz. Umurbeyli kadınlarımızı bu cesur hamlelerinden dolayı kutluyorum. Çağa uygun olarak kurdukları bu birlik ve girişimci ruhları Umurbey kültürünü tanıtmasının yanı sıra kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yardımcı olacaktır. Evde farklı, iş hayatında farklı sorumluluklarıyla kadınlarımız zor bir önemli bir görev üstlenmiş bulunuyor. İş hayatında stratejik işleri layıkıyla yerine getirme kabiliyetine sahipler. Müteşebbis ruhunu taşıyan kadınlarımız oldukça kadınların toplumsal hayattaki konumu güçlenecek, çok daha fazla kaynağa erişecek, kamu kadın girişimciliğini geliştirmek için çok daha etkin politikaları hayata geçirecek. Hepsini yürekten tebrik ediyor, gayret ve çabalarının başarılar ile sürmesini temenni ediyorum” dedi.