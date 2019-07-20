Gemlik’te dönüşüm başlayacak

20 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Gemlik’teki imar alanlarının inşaata doymuşluk oranının yüzde 99’lara ulaştığını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’in yeni gelişim alanına ihtiyaç duyduğunu söyledi. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak’ın ziyaretinde konuşan Sertaslan, fay hattının içinden geçtiği Gemlik için Kentsel Dönüşüm Birimi kurduklarına dikkat çekerek, “Eski Gemlik diye tabir edilen, 6 mahalleyi içinde barındıran 40 hektarlık bir alan var. Ciddi bir nüfus yoğunluğu bulunuyor ve binalar 30-40 yıllık. Bunların dönüşümü için çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak da, bir meslek odası olarak, teknik ve mesleki bilgilerini belediyelerle paylaşmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi. Ciddi bir deprem tehlikesi ile karşı karşıya olan Gemlik’in yamaçlarında ise eğimden dolayı kayma riski bulunduğuna işaret eden Albayrak, Akademik Oda olarak yöneticileri ve ilgili kurumları uyarma görevlerinin bulunduğunu vurguladı. Başkan Albayrak, 2019 yılı Ocak ayından itibaren yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin uygulamada yaşanan problemlerini ortadan kaldırmak için mesleki denetimin önemli olduğunu belirterek, bu nedenle mesleki denetim konusunda belediyelere ve sanayi bölgelerine destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Ziyarete, İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Mustafa Er, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ahmet Gönüllü, Mesut Aydın, Ali Aslan ve Şube Sekreteri Ayşegül Özbek, İMO Bursa Şubesi Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu üyesi İsa Serintürk, İMO Bursa Şubesi Gemlik Belediyesi İşyeri Temsilcisi Bekir Şahingöz, Gemlik Belediye Meclis üyesi Elektrik Mühendisi Emir Birgün, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Jeoloji Mühendisi Zeynep Akış Serintürk’te katıldı.