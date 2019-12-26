Gemlik’te Soğutma Tesisi tepkisi

26 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Derneği ile Gemlikli balıkçıların organize ettiği eylemde tekneler pankartlarla donatılarak öğleden sonra denize açıldı. Teknelerin manevralarının ardından yapılan açıklamada ÇED raporu toplantısının ilçe merkezine uzak olan 145 no’lu TIR kooperatifi salonunda gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek “Bu denizin kirlenmesi ve ekolojik yapısının bozulmasının zararlarını tüm Gemlik ve Türkiye çekecektir. Biz MKS firmasının derin deniz deşarj uygulamasına karşı çıkmaktayız. Derin deniz deşarjı ile kışın 1 derece, yazın 2 derece ısıyı değiştirecek. Bu değişim deniz içinde yaşayan canlıların, yosunların ve denizanalarının yok olmasını sağlayacaktır. Eğer MKS firması tesisin zararsız olduğunu düşünüyorsa neden 145 no’lu kooperatif salonunda, gözden uzakta yaptı. Gizli ve kaçak yapılan işlerde muhakkak bir sorun vardır. Bu ÇED raporundan ne Gemlik halkının ne STK’ların haberi olmadı. Ben hala denize zarar vermiyorum diyorsan, bunun çıkıp gerçek delilleri ile topluma anlatman, bizleri ikna etmen lazım. Yoksa eylemlerimize devam edeceğiz. Bizler, Gemlik Körfezinin ve geleceğimizin kirletilmesine, geleceğimizin bizlerden çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. İstediğimiz ÇED toplantısının yenilenmesidir” denildi.

Başkan Sertaslan önce eylemde sonra mecliste tesisi anlattı

Balıkçıların eylemine destek veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, burada yaptığı açıklamada “Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Aynı zamanda denizde yaşayan mikroskobik canlılar ve diğer etkenler, suyun çekildiği esnada sisteme girecek. Bunların temizlenmesi için filtre kullanılacak. Filtreler de dolduğu zaman, klor ile temizlenecek. Klorun temizleyemediği durumlarda da farklı kimyasalların kullanılması mümkün olacak. Bizler bu konuda Gemlik Körfezinin korunmasından yanayız. Yapılacak tesisin ekolojik yaşama ciddi zararları olacak” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ardından gerçekleşen Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne katıldı. Üzerinde #KörfezimeDokunma yazılı tişörtler giyerek meclise gelen Başkan Sertaslan ile CHP ve İYİ Parti’li meclis üyeleri, tesisin körfeze etkilerini burada tekrarladı.