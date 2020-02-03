Gemlik’te toplu ulaşım artık daha konforlu

03 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Özel halk otobüsçüleri ile işbirliğine giden Bursa Büyükşehir Belediyesi Gemlik ilçesine 28 yeni mikrobüs kazandırdı. Alçak tabanlı, engelli erişimine uygun son model araçlar, sahip oldukları donanım ile ilçe merkezindeki ulaşımı daha da konforlu hale getirecek. Yeni araçların hizmete alınması nedeniyle Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez ile vatandaşlar katıldı.

Bursa’da yaptıkları kamuoyu araştırmalarında ulaşımın öncelikli sorun olarak ortaya çıktığını hatırlatan Başkan Aktaş, son 27 aydır da mesailerinin büyük bir bölümünü ulaşım projelerine ayırdıklarını söyledi. Bir taraftan fiziki yatırımlara devam ederken diğer taraftan da toplu taşıma araçlarının daha konforlu hale getirilmesi için büyük gayret gösterdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, Gemlik’te hizmete alınan 28 mikrobüsün yanında, bu hafta Burulaş filosuna 13 yeni mikrobüs daha ilave edileceğini söyledi. Ayrıca 20 tane de 8,5 metrelik otobüs siparişi verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “İşin özü kısa sürede yılın bu ilk aylarında 33 adet otobüsle hem kapasitemizi hem de kalitemizi artırmış olacağız” dedi. 28 araçla günde 336 sefer yapılacak.