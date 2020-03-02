Genç BEKSİAD kuruldu

02 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) – Genç BEKSİAD’ın tanıtım toplantısı, BEKSİAD dernek merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya; BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ile BEKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri katılım sağladı.

Tanıtım toplantısında konuşan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “1990’lı yıllarda Bursa’da bebe ve çocuk giyim imalatının başlamasıyla oluşan sektörümüz, geride bıraktığımız 30 yılla birlikte gelişip büyüdü. Bursa’nın ve ülkemizin sayılı iş kolları arasında yer alan sektörümüz, her yıl artan ticaret hacmi ve büyüme hızı da bunu açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Genç BEKSİAD Başkanı Muhammet Ali Varol da, “Bizler genciz, gençliğimizin verdiği heyecanla çok şeyler yapma azim ve kararlılığındayız. Sizlerin belirlediği yoldan yürüyerek sektörümüze fayda sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Sektörümüzün daha da gelişmesi için üzerimize düşecek her göreve hazır olduğumuzu belirtiriz. Bizlere olan güveniniz için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Genç BEKSİAD’ın Yönetim Kurulu’nda Muhammed Ali Varol’un yanı sıra Enes Bayrak, Onur Albayrak, Ertuğrul Yaşar, Yusuf Arıkan, Muhammed Yunus Savaş yer aldı.