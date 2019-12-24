Genç iş insanları Beyrut’ta pazar aradı

24 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Dünyanın her noktasında yaşayan iş insanlarıyla üyeleri arasındaki ticaret hacminin artmasına katkı sağlama adına çeşitli yurt dışı iş gezileri organize eden TÜGİAD Bursa Şubesi, bu kapsamda Doğu Akdeniz’in önemli ülkelerinden biri olan Lübnan’ın Başkenti Beyrut’a iş gezisi düzenleyerek ticaret imkânları aradı. TÜGİAD Bursa Şubesi, Beyrut iş gezisinde, Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Wajih Bizri ve Lübnan-Türkiye İş İnsanları Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Beyrut iş gezisini değerlendiren TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar, verimli bir program gerçekleştirdiklerini belirtti. 2019 yılını, Beyrut iş gezisiyle kapattıklarını ifade den Tabaklar, şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’in önemli ülkelerinden biri olan Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir dizi temasta bulunduk. Bu ziyaretler ve görüşmeler her birimize network açısından önemli kazanımlar sağlıyor. Bu görüşmeleri ticarete dönüştürmenin ilk adımını atmış oluyoruz. Yurt dış organizasyonlarla üyelerimizin yeni pazarlar bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yurt dışı iş gezilerini, 2020 yılında da gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”