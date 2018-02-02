Genç liderler ve girişimciler “Dönüş Bursa” ile geleceğe dönecek

02 Şubat 2018

Zehra ORUÇ

BURSA - 128 ülkede 18-40 yaş arasındaki genç liderler ve girişimcilerin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşu olan ve gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumda pozitif değişim yaratmayı hedefleyen Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI), “Geleceğe Dönüş–Girişimcinin Geleceği” etkinliğiyle gençleri Bursa’da buluşturuyor. 17 Şubat’ta Değişime Öncü Ol, Geleceği Yakala” mottosuyla gerçekleştirilecek olan etkinlikte genç liderler ve girişimciler, Dünya Bilişim Yayınları Müdürü Murat Yıldız, Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener, Fütürist Ufuk Tarhan ile Turkcell Yönetim Kurulu ve CEO Danışmanı Dr. Mustafa Aykut gibi konuşmacılarla bir araya gelecek.

Etkinlik hakkında bilgi veren JCI Bursa Şubesi 2018 Başkanı İrem Güloğulları,“Değişime Öncü Ol, Geleceği Yakala” mottosunu kendilerine vizyon olarak seçtiklerini belirterek, “Bu mottoya paralel Girişimcilik & İnovasyon çatısının ilk projesi “Geleceğe Dönüş – Girişimcinin Geleceği” ile gençlerin, girişimcilerin ve girişimci adaylarının; geleceği, fütürizm vizyonuyla hazırlanarak karşılamaları için aracı olmayı hedefliyoruz” dedi. Dönüş Bursa Proje Direktörü Yılmaz Dindar da, bu yılki “Dönüş Bursa” projesi ile hem bugünün girişimcilerinde ve girişimci adaylarında farkındalık oluşturmayı hem de yarının girişimcileri olan öğrencilere katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Dindar, “ ‘Geleceğe Dönüş – Girişimcinin Geleceği’ etkinliğinde katılımcılar; Ar-Ge’den satış ve pazarlamaya, istihdamdan ekonomiye birçok konuyu kısacası geleceği profesyonellerden dinleyecek, bu programdan elde edilen tüm gelirle de okullara günümüzün ve geleceğin teknolojisi üç boyutlu yazıcılar hediye edilecek” şeklinde konuştu.

Farklı bir pencere sunacak

17 Şubat 2018’de Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde düzenlenecek JCI Bursa’nın organizasyonunda; Dünya Bilişim Yayınları Müdürü Murat Yıldız, Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener, Fütürist-Ekonomist-M-Gen Dijital Ajans Başkanı Ufuk Tarhan, Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek, ile Turkcell Yönetim Kurulu ve CEO Danışmanı Dr. Mustafa Aykut, Youth Holding CEO’su Emrah Kaya, Satış Koçu-Mentor-Eğitmen Koray İnan, Faveo Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü-Peryön Güney Marmara Şubesi Başkanı Barış Gül, Storytelling Academy Kurucusu Eda Bayraktar, Yrd. Doç. Dr. Halil Can Gemalmaz ve Mimar Ayşe Ören gibi isimler yapacakları konuşmalarla katılımcılara farklı bir pencere açacak.