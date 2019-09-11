Genç MÜSİAD’da kişisel verilerin korunması konuşuldu

11 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İşletmelere Etkisi” konulu bilgilendirme toplantısı MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi’nde; Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdülkerim Demir ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısında konuşan Avukat Büşra Güleç, kişisel verilerin elde edilmesinde; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğinin, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğinin, kişisel veri toplamanın yönteminin ve hukuki sebebinin ile verisi işlenen kişilerin haklarının göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirmesini önem arz ettiğini hatırlatan Güleç, “Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” diye konuştu.