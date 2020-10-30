Genç MÜSİAD’da yeni başkan Abdüssamet Kahraman oldu

30 Ekim 2020

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal’ın da katıldığı bayrak değişimi töreninde yeni Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Törende konuşan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal da, “Biz ‘dönüşüm ve aksiyon’ mottosuyla geldik. Dönüşümden kastımız, Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılı zamanlarda, dünyadaki gelişmeleri takip eden yakalayan ve akabinde yakalanacak projeleri ortaya koyan bir gençlik profilinden bahsediyoruz. Dönüşümün böyle keskin olacağını bilmiyorduk. Tüm çalışmalarımızı çevrimiçi üzerinden yaptık. Genç MÜSİAD olarak faaliyetlerimize devam ettik. Pandemi bizi engellememeli dedik. Mart, Nisan, Mayıs olmak üzere 3 ay içinde 198 tane projemizi hayata geçirdik. Bu sürecin hakkını verdiğimiz düşünüyorum” dedi.

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanlığı görevini devreden Abdülkerim Demir de, “Başkanlık yaptığım 4 sene içerisinde çok sayıda program proje toplantı gerçekleştirdik. Sayısız Genel İdare Kurulu toplantısına ve Genç MÜSİAD’ın ulusal çapta yaptığı çok sayıdaki programa Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız ve üyelerimizle birlikte katılım gösterdik. Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda şubemizi ziyaret edip bu şubelerdeki arkadaşlarımızla samimi dostluklar kurduk, ticari bağları geliştirmeye çalıştık” diye konuştu.

Görevi Abdülkerim Demir’den devralan Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamet Kahraman da, yeni dönemde hedefleri arasında üyelerinin kişisel gelişimine yönelik çalışmaların yanı sıra üye sayısının artırılmasına dair girişimlerin yer aldığını söyledi.