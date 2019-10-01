‘Genç Ticaret Elçileri’ Bursa’nın ihracatı için çalışacak

01 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Proje ile Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi dış ticaret ve lojistik bölümü öğrencileri, Bursalı firmaların dış ticaret operasyonlarında görev alacak. Öğrencilere yurt dışı deneyim kazandıracak projeyle firmaların hedef pazarlara ihracatlarının artırılması hedefleniyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, programın ihracat yapmak isteyen BTSO üyelerine kolaylık sağlayacağını söyledi. Projenin Erasmus + programının Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıkları faaliyetleri kapsamında hibe aldığını ifade eden Burkay, ‘Genç Ticaret Elçileri’ projesinin iş dünyasının talepleri sonucunda ortaya çıktığını belirtti. 36. Meslek Komitesi’nin destekleriyle Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile projeye başladıklarını aktaran Burkay, “Üniversitelerin dördüncü sınıf birinci döneminde okuyan ve en az B2 seviyesinde dil bilgisine sahip olan ve satış pazarlama kabiliyeti olan gençlerimizi, komitelerimizdeki yurt dışına açılmak isteyen veya ihracat yapma potansiyeli olan her firmamızla birebir eşleştireceğiz. Bu projeyle öğrencilerimiz, firmaların temsilcisi olarak hedef ülkelerde görev alacaklar” dedi.

Erasmus + programından hibe

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit da, Bursa Valiliği’nin de desteklediği proje kapsamında Avrupa’daki birçok ticaret ve sanayi odası ile protokol imzaladıklarını belirterek, “Erasmus + programı çerçevesinde hazırlanan projemiz hibe aldı. Bu kapsamda gerekli yeterliliklere uygun gençlerimizi firmalarımızın birer temsilcisi olarak yurt dışında istihdam edilmelerini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Ticaret Elçileri ihracata katkı sağlayacak

Murat Bayizit, proje ile aynı zamanda öğrencilerin dil seviyelerini geliştirmeyi de hedeflediklerini belirterek, “Öğrencilerimiz bu projeyle yurt dışı tecrübelerini artıracak aynı zamanda kültürümüzü yaygınlaştıracak. Her şeyden önemlisi de yurt dışında yetişmiş ve saha tecrübesi olan bir dış ticaret personelini firmalarımıza kazandırma imkanına sahip olacağız. Bu proje firmalarımızın dünyaya daha kolay açılmasını sağlayacak” bilgisini verdi.