Genç ticaret köprüsünün temeli atıldı

15 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Şube Başkanı Nihat Alpay’ın da katıldığı protokol töreninde; Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdülkerim Demir, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan ve 37 ülkeden 80 öğrenci yer aldı.

Programda konuşan MÜSİAD Şube Başkanı Nihat Alpay şunları söyledi: “Dünyada özellikle İslam coğrafyasında birçok sıkıntı var. Bizlerin temennisi ve duası elbette bu yaşanan olumsuzların son bulması ancak insani olarak yapmamız gerekenler de var. Dolayısıyla işimizi gücümüzü doğrusuyla ve en iyi bir şekilde yapmamız lazım. O yüzden bu projeyi biz çok önemsiyoruz. MÜSİAD’ın yurt dışında 90 ülkede 220 civarında Şube veya Temsilciliği var. Yurt dışında 25 civarında da Genç MÜSİAD yapılanması var. Bu ihracat yapanlar için büyük imkân. Öğrenci kardeşlerimizin böyle önemli bir projeyle bizimle yola çıkıyor olması onlar adına büyük şans. İnşallah sizler de ülkemizle ülkeniz arasında güzel bir ticaret köprüsü kurarsınız.”

Amaç ihracata ve istihdama katkı

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdülkerim Demir de, “Üye arkadaşlarımız sadece ekonomik ve ticari kaygılarla değil aynı zamanda topluma ve millete hizmet noktasında da bir irade gösteriyorlar. Sakarya’da yıldızı parlayan bu projeyi biz de bu sene başlattık. Bu projede biz öğrenci arkadaşlarımızı mesleki anlamda daha etkin bir hale getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda uluslararası ticaret anlamında eğitimler vereceğiz. Bu eğitimlerde başarılı olan arkadaşlarımızı Üyelerimizin firmalarında istihdam etmeyi amaçlıyoruz. En nihayetinde de bu arkadaşlarımızın, çalıştıkları firmaları, ülkesi ve ülkesinin bulunduğu bölgelerle ticaret bağını geliştirmesine katkı sağlamasını bekliyoruz. Eğitimler, fuarlar, teknik geziler ve tecrübe paylaşımlarıyla protokolü hayata geçirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdülkerim Demir ve İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan tarafından imzalanan protokole göre; Bursa’da eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, ilimizde ihracat odaklı iş yapan firmalarda istihdam edilerek, şirketlere yeni pazarlar ve yeni müşteriler kazanma konusunda katkı vermeleri sağlanacak. Ayrıca proje, ihracat ve ticaretin yanı sıra ilimiz istihdamına yönelikte fayda sağlayan çok yönlü bir proje olacak.