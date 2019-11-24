Genç TÜMSİAD, 2020 yol haritasını Bursa’da belirledi

24 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Toplantıya, TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Kısa bir selamla konuşması yapan Başkan Şerbetçioğlu, alınan kararların hayırlı olmasını dilerken Genç TÜMSİAD Başkanlarına da başarı dileklerini sundu. Programla ilgili değerlendirme yapan Genç TÜMSİAD Genel Başkanı Fatih Çıtak, 2010 yılından bu yana TÜMSİAD bünyesinde ayrı bir tüzel kişiliği olan bir dernek olarak hizmetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Çıtak şunları söyledi: “48 ilin hepsinde faaliyet gösteriyoruz. Bursa bizim, hem TÜMSİAD hem de Genç TÜMSİAD olarak en gözde ve en güçlü Şubelerimizden bir tanesi. Dolayısıyla Marmara Bölge Toplantılarımızı Bursa’dan başlatmak istedik. Bunu 7 bölgeye de yayacağız. Her ay bir tane yapacağız. Bu toplantıda, Marmara Bölgesindeki şubelerimizle bir araya gelip istişarede bulunduk, 2020 yılında yapacağımız projeleri ve yol haritamızı planlamaya çalıştık.”

“2020’de güzel işler yapacağız”

Bursa Genç TÜMSİAD Başkanı Yunus Emre Seyhan da, “Bu programlara ilk Bursa’dan başladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu, Bursa’mızın gücünü ortaya koyuyor. Gün içerisinde kendilerini Bursa’da en iyi bir şekilde ağırladık, tarihi ve turistik yerleri gezdirip şehrin atmosferini yaşamalarını sağladık. Burada aldığımız kararlarla da 2020’de Genç TÜMSİAD adına çok güzel işleri gerçekleştirmeye çalışacağız” diye konuştu.