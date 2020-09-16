Gençlerin fikir yarıştıracağı TEKNOFEST’te geri sayım başladı

16 Eylül 2020

SEDA ER-GAZİANTEP

Bu yıl Gaziantep’in ev sahipliğinde yapılacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKONFEST) 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak. Festival Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefl eyen ve #Milli- TeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, üniversitelerin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefl eyen festival, bu alanda çalışan binlerce gencin ürettiği fikir ve projeleri hayata geçirebilecekleri bir platform oluşturuyor. Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te yarışıp, dereceye girentakımları 3 milyon TL ödül bekliyor.

Kamu, özel sektör, üniversiteler festival ve gençleri destekliyor



Başlamasına 9 gün kalan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları önde gelen kurum ve kuruluşlarca destekleniyor. AFAD, Aselsan, Baykar, BMC, Bilişim Vadisi, Havelsan, Milli Eğitim Bakanlığı, Roketsan, Sanko, STM, Tarnet, TEİ, THY, Turksat, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE yapılacak yarışların yürütücüleri ve destekçileri arasında. Festivale Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Patent, Türkiye Uzay Ajansı, Turkcell, TÜBA, Türk Hava Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor. Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi de festivalin akademik paydaşları arasında.