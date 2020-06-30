Gençlik ve Spor Bakanlığı, 105 milyon liralık yatırım yapacak

30 Haziran 2020

Gençlik ve Spor Bakanlığı, salgını ile mücadele kapsamında alınan ve 1 Haziran’dan itibaren geçerli olan yeni normale dönüş kararıyla birlikte gençlik ve spor alanında yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, haziran ayının ikinci yarısında Amasya, Sinop ve Çankırı valileri ile protokol imzalayarak, bu üç ile toplamda 105 milyon liralık yatırım yapacaklarını bildirdi.

Amasya için 54 milyon lira ayrıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amasya ilçe belediyeleri arasında imzalanan protokol gereği Bakanlık, Amasya’ya 54 milyon TL’lik gençlik ve spor yatırımı yapacak. Protokoller kapsamında Amasya il merkezi ve ilçelerine 7 sentetik çim yüzeyli halı saha, 3 yarı olimpik yüzme havuzu, 2 gençlik merkezi, 1 antrenman spor salonu, 1 adet 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 1 adet güreş sahası, 1 adet kamp eğitim merkezi ile içinde gençlik merkezi, spor salonu, futbol sahası ve spor kompleksinden oluşan 7 adet spor tesisi yapılacak.

Sinop'a olimpik havuz ve spor salonu geliyor

Bakanlık, Sinop’ta ise 19 milyon liralık yapacak. Sinop heyeti ile imzalanan protokoller kapsamında şehre yapılacak yatırımları 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet spor salonu, 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasına 2'li soyunma odası, 500 kişilik çelik tribün yaptırılması, mevcut betonarme tribünün onarımı ve üstünün kapatılması, 8 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası (Halı saha), 2 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası (Halı saha), 2 adet basketbol-voleybol sahası, 1 adet yürüyüş yolu, 3 adet çok amaçlı mini basketbol sahası ve 2 adet futbol sahasının bakım ve onarımını içeriyor.

Çankırı 3 spor tesisine kavuşacak

Bakanlık, Çankırı’ya ise 32 milyon lira yatırım yapacak. Çankırı ile gerçekleştirilen protokol, 3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımını ve 1 sahanın tamamlanması, 2 adet halı saha, 6 adet kapalı halı saha, 4 adet gençlik merkezi, 2 adet spor salonu, Güreş sahası için 500 kişilik tribün, spor salonu ve futbol sahalarında oluşan 3 adet spor tesisinin bakım ve onarımını içeriyor.