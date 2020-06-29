Genişleyen Mersin Tarsus OSB, 30 bin kişiye istihdam yaratacak

29 Haziran 2020

Mehmet Nabi BATUK/MERSİN

Karma OSB olarak 1993 yılında 380 hektarlık bir alan üzerine kurulan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), 2020 yılı itibarıyla ilave alan yatırımları ile toplamda 756 hektar üzerinde üretimin yapıldığı bir sanayi üssüne dönüştü. Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, ahşap, mobilya, kimya, cam olmak üzere 14 ayrı sektörde üretimin yapıldığı MTOSB’de pandemi sürecinde yeni genişleme alanları yatırımları da aralıksız olarak sürdürüldü.

3’üncü genişleme alanındaki altyapı çalışmalarının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarında sona yaklaştıklarını ifade eden MTOSB Başkanı Sabri Tekli, 3’üncü genişleme alanında arsa tahsis edilen firmaların inşaatlarına başladığını ve 2020 yılı sonunda üretimin başlamasını hedeflediklerini kaydetti. MTOSB’de 69 hektar üzerine kurulması planlanan 4’üncü genişleme alanındaki yer seçimi çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Tekli, “4’üncü genişleme bölgemizin faaliyete geçmesi ile 30 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

226 parselde 250’ye yakın sanayici üretim yapıyor

MTOSB’de son 10 yılda yüzde 100’e yakın bir büyüme ile 376 hektarlık alanı üretime kazandırdıklarını ifade eden Tekli, “İlave bölgelerin dahil edilmesiyle toplam 226 parselde 250’ye yakın yatırımcının faaliyetine devam ettiği bölgemizde 3’üncü bölgenin de tam kapasite ile faaliyete geçmesi ile yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edildiği bir ekonomi merkezi halini alacak” dedi. Mersin Limanı, havayolu, karayolu gibi lojistik imkanlar bakımından son derece avantajlı bir lokasyonda bulunan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin dünyanın her bölgesine ihracatı mümkün kıldığını kaydeden Tekli, “Ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürüttüğümüz Model Fabrika ve Yenilik Merkezi projesindeki inşaat çalışmalarını temmuz ayının sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Merkezimizin faaliyete geçmesi ile ilimizdeki ve bölgemizdeki firmalara yönelik eğitimler ile inovasyon ve üretim verimliliği alanında önemli bir ivme yakalayacağız” açıklamasını yaptı.

MTOSB içinde kurulması planlanan Aile Sağlığı Merkezi’nin de Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldığını kaydeden Sabri Tekli, şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemde sanayicimize ve çalışanlarına hizmet verecek bu merkezle, özellikle salgın gibi kriz durumlarında sanayimize önemli bir hizmet vereceğiz.”

“Devlet destekleri üretimi olumlu etkiledi”



Koronavirüs salgınıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Sabri Tekli, “İhracattaki duraksama ve global nakit akışının olumsuz etkilerini Mersin sanayisi olarak hissediyoruz. Ancak sanayicimizin üretim isteği ve azminin yanı sıra devletimizin erken aldığı tedbirlerle yönettiği pandemi süreci sebebiyle, ekonomik etkileri daha hızlı atlatacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Tekli, şunları söyledi: “Bölgemiz sanayicisinin ürettiği dezenfeksiyon tüneli ve benzeri ürünlerle pandemi döneminde sağlık ürünlerine yönelik ithalat hacmimizin düşmesine olumlu yönde katkı sağladı. Devletimizin kısa çalışma ödeneği gibi önemli desteğini de alan sanayicilerimiz durmaksızın her sektörde üretimine devam etti. Bunu, Kurban Bayramı sonrasında üretim rakamlarında göreceğiz. Pandeminin ilk aylarındaki ekonomik kaygıları atlatıp son çeyrekte gelişen bir ekonomiyi yakalayacağımız inancındayım.”