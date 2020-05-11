“Gerçek rakamları sonbaharda görebiliriz”

11 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, açıklanan Şubat 2020 işsizlik rakamlarındaki düşüşe normal bir dönemde sevineceklerini ancak, rakamın bugün geçerliliğinin olmadığını ifade etti. Türkay, şunları kaydetti: “Çarklar bilindiği gibi Mart ayında durduruldu. İktidar aynı dönemde kısa çalışma ödeneğini ve işten çıkarmayı engelleyen uygulamaları devreye aldı. O nedenle, halen ne kadar işsiz olduğunu bilemiyoruz. Gerçek rakamları sonbaharda göreceğiz. Ve sanırım bu rakamlar çok da iyi olmayacak. Yapılması gereken, ekonomiyi canlandıracak hamlelerdir. Bütçe ve enflasyon düşünülmeden çarkların dönmesi, istihdamın ve ihracatın sürmesi sağlanmalıdır. Yine de işsiz kalanlar için de tarımsal faaliyet alanları, istihdam desteği verilerek özendirilmelidir. Aksi takdirde bir kısır döngüye düşeriz. Planlama ve kamunun azami gayretiyle, biz üretici güçlerin bunu başaracak azmi vardır.” Türkay, en fazla iş gücü kaybının yaşanmasının beklendiği hizmet sektörlerinde bu kaybının telafisinin planlanması gerektiğini de ifade etti. Türkay, “Bu durumu çözüm bulamazsak sosyal sıkıntılar yaşanabilir” dedi.