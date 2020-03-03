"Geri Kazanım Katılım Payı problemlere neden olabilir”

03 Mart 2020

Hilal SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya geri katılım kazanım payının bu haliyle uygulanmasının mümkün olmadığını belirterek, “Konunun karmaşık olması, pilot uygulama gibi bir ara geçiş uygulanmaksızın, ülke genelinde çok sayıda yeni ürün için GEKAP alınmasına başlanılması bir takım problemlere neden olacak” dedi.

Plastik poşetler için geri kazanım katkı payı (GEKAP) ödenmesine 2019 yılında başlanmıştı. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin yayınlanan yönetmelik ile söz konusu listede yer alan plastik poşet hariç lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj ve ahşap ambalaj gibi diğer kalemlerde geri kazanım katılım payı alınmasına ise 1 Ocak itibariyle başlandı. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya ise geri katılım kazanım payının bu haliyle uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Yedikaya, “GEKAP Beyannamesi, kurumlar vergisi mükelleflerince 29 Şubat'ta, Ocak-Mart arası üçer aylık beyan dönemine tabi olan diğer mükelleflerce 30 Nisan tarihinde verilecek. 2019 yılında uygulaması başlayan plastik poşetlerden GEKAP alınması uygulaması bazı sıkıntılar yaşanmasına rağmen kamuoyu tarafından benimsendi ve çevre kirliliğinin önlenmesi anlamında önemli katkıların ortaya çıkmasına da imkan sağladı. Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj gibi ürünlerden geri kazanım katılım payı alınması uygulamasının nasıl yürütüleceği konusunda ise ciddi tereddütler var. Konunun karmaşık olması, pilot uygulama gibi bir ara geçiş uygulanmaksızın, ülke genelinde çok sayıda yeni ürün için GEKAP alınmasına başlanılması bir takım problemlere neden olacak. Uygulama kapsamı onlarca yeni ürün ve milyonlarca işletmeyi ilgilendiriyor. Böyle kapsamlı bir düzenlemeyle ilgili kuruluşların, şirketlerin ve şahısların bu kadar kısa bir zamanda karşılaşması doğru değil. Bu yeni durum hakkında eczacı, kantin ve kafeterya işletmecilerinin ne kadar haberdar olduğu konusunda endişelerimiz var. Uygulamanın tüm açılardan ilgili paydaşlara detaylı olarak açıklanması gerekir. Bakanlık tarafından, başta TÜRMOB olmak üzere TÜSİAD, TOBB ve TESK gibi ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılarak uygulamanın sorunsuz hayata geçirilmesi için gerekli her türlü tedbirin alınması gerekir” ifadelerini kullandı.