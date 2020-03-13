“GESİAD, bir girişimci okuludur”

13 Mart 2020

Zehra ORUÇ

BURSA –Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) 13'üncü Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Almira Hotel’de düzenlenen toplantının konuşmacı konuğu Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar konuk oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, GESİAD’ın kuruluşunun 30’uncu yılına yaklaştığını ve Bursa iş dünyasının mihenk taşlarından biri olduğunu ifade etti. GESİAD’ın bir girişimci okulu olduğunu belirten Kaya, dönem faaliyetlerini ve hedeflerini aktardı. Son birkaç yıldır ülke olarak önemli bir süreçten geçtiğimizden bahseden Kaya, “2018 yılı ortalarında başlayan bir takım manipülasyonlarla önce ekonomimizi olumsuz etkilemek istediler. 40 yıla yakın bir süredir devam eden terör belası yurt içinde büyük oranda son bulunca yeni senaryolar devreye sokuluyor. Güneyimizde büyük oyunlar oynanıyor. Son günlerde ‘coğrafya kaderimizdir’ diye sıkça dile getiriliyor. Demoralize olmayacağız, çok çalışacağız. Biz, 3. dünya ülkeleri ile kıyaslanamayız. Unutulmamalı ki biz de büyük ülkeyiz. En büyük gücümüz de birlik ve beraberliğimizdir” diye konuştu. Gecede konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de, “Türkiye artık pasif değil aktif bir konumdadır. Bunu da son zamanlarda hepimiz yakından takip etmekteyiz” dedi. Toplantının konuğu Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar da, “Önümüzdeki dönem hem fırsatları hem de kırılganlıkları barındırıyor. Biz eğer bu dönemde kendi içimizde kırılganlıklar yaşamaz, teknik bir hata yapmaz ve safımızı belirlemede yanlış karar vermezsek dünyada ilk 10 ülkeden bir tanesini olacağımızı düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Programın sonunda GESİAD’a yeni katılan 17 üyeye, rozetleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya tarafından takıldı.