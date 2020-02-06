GESİAD ve BTB Bursa için işbirliği yapacak

06 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret Borsa’sının sivil mimari örneğindeki yeni binalarında gerçekleşen ziyareti değerlendiren GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, “TOBB’da aldığı görevler ve Bursa için yaptığı değerli çalışmalarla kentimize büyük katkı sunan ve aynı zamanda GESİAD’ın geçmiş dönem üyelerinden olan Özer Matlı Başkanımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Kendisiyle kentimiz adına ortak çalışmalar yapmaktan mutlu olacağız. Önümüzdeki dönemde yapabileceğimiz ortak çalışmaları görüşerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Genç müteşebbisler olarak birlikte hareket etmekten mutluluk duyarız. Nazik ev sahipliği ve samimi sohbetleri için kendisine bir kez daha teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

“2020 güzel geçecek”

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2020 yılının Bursa ve ülke adına ekonomik anlamda güzel geçeceğini vurgulayarak, Bursa’ya önümüzdeki süreçte kültürel ve sosyal anlamda değer katmaya devam edeceklerini de söyledi. Ziyaretin sonunda GESİAD Başkanı Murat Kaya, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı'ya plaket takdim etti.