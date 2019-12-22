GESİAD’ın yeni başkanı Murat Kaya oldu

22 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Genel Kurul’a, faaliyet raporu ve mali tabloların müzakeresi ve kabulünün ardından adayların konuşmaları ile devam edildi. Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Murat Kaya GESİAD’ın 8’inci başkanı oldu. Başkanlık görevini Kerim Demiral’dan devralan Murat Kaya, “GESİAD Bayrağını daha yukarılara taşıyacağız. Kazanan GESİAD oldu” dedi.

Derneğin geçmiş dönem başkanlığını yapan Kerim Demiral, görev süresince gerçekleştirdiği faaliyetlere değindi. Demiral, “İki yıl boyunca üye sayımızı artırmak için çalışmalar yürüttük. Federasyonlarla ve diğer STK’larla olan ilişkilerimizi güçlendirdik. Network toplantıları düzenleyerek, üyelerimizin gelişimine katkı koymayı hedefledik. Geçmiş dönemde derneğimizin isminde yer alan ‘işadamları’ ibaresini, ‘iş insanları’ olarak değiştirdik ve bunu Bursa’da yapan ikinci STK olduk. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında LÖSEV’le çalışmalar yürüttük. 4 yıl boyunca üniversite öğrencilerine burs imkanı sağladık. Gelecek dönemde de bu ailenin içinde olarak, GESİAD’a hizmet etmeye devam edeceğim” diye konuştu.

İki listenin aday olduğu GESİAD’ın 13. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısındaki oylama sonucu, Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği’nin yeni yönetimi şöyle oluştu: Murat Kaya, Gülçin Bayrak Tüzemen, Yener Poroy, Tolga Papatya, Serdar Bali, Serkan Durmaz, Sedef Oltay Pamirol, Recep İzmirli, İbrahim Nebil Yılmaz, Yusuf Katana, Bülent Çavdar.