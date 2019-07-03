“Gıda bolluğu enflasyonu düşürdü”

03 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Enflasyon sepetinin, neredeyse dörtte birini oluşturan gıda ürünlerindeki bollaşmanın, enflasyonu aşağı çektiğini belirten Türkay, aylık yüzde 0.03’lük enflasyon artışının, öngörülemez bir ekonomi dışı gelişme olmaması durumunda da düşmesini beklediklerini kaydetti. Türkay yıllık yüzde 15.72 olan enflasyonu, yıl sonunda yüzde 15-16 aralığında görmeyi umduklarını da ifade etti.

Seçimin geride kalmasının ardından, Türkiye’de tüm güçlerin ekonomiye kilitlenmesi gerektiğini de ifade eden Türkay, “Tarlalarda yaşanan bolluk sofralarımızı zenginleştirirken, ağzımızın da tadını yerine getiriyor. Artık, sanayide de çarkların daha hızlı işlemesini umuyoruz. Dövizdeki gerileme de işlerin düzelmesini sağlayacaktır umudundayız. Bir yıldır yaşanan türbülanstan çıkma yılımız 2019 olsun. Türkiye tüm fertleriyle bu hedefe kilitlensin” dedi.