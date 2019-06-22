“Gıda makinesi üretene devlet desteği” talebi

22 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Catering sektörünün yaşadığı sorunları yazılı bir açıklama ile değerlendirdi. Coşkun Dönmez, kârlılığının düşük olması sebebi ile sektörde faaliyet gösteren firmaların, makineleşmeyi ikinci hatta üçüncü sıralara bıraktıklarını ancak meslektaşlarının hızla bu işe öncelik vermeleri gerektiğini söyledi. Sektörde istihdam edilecek personel bulmakta giderek zorlandıklarına vurgu yapan Coşkun Dönmez, “Emek yoğun bir sektörüz. Fakat giderek çalıştıracak personel bulmakta zorlanıyoruz. BUYSAD olarak sorunu aşabilmek için BTSO, İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı ile çerçeve anlaşmaları yaptık. Fakat bunlar yeterli değil. Yakın bir gelecekte daha az personel ile daha çok iş yapmak zorunda kalacağız. Hızla büyüyen sorunu aşabilmek için sektörümüzün hızlı bir şekilde standardizasyona ve makineleşmeye gitmesi şart” dedi.

Coşkun Dönmez, Catering sektöründe imalat aşamasında kullanılan makinelerin temininde yurt dışına bağlı olmalarının, yüksek maliyetleri beraberinde getirdiğini de söyledi. Başkan Dönmez, makineleşme ve teknoloji transferi için büyük maliyetlere katlanmak zorunda kaldıklarını belirterek, üretimde kullanılan makinelerin büyük bir kısmını yurt dışından temin ettiklerinin altını çizdi.

“Gıda makinelerine yönelen makine üreticileri kazanacak”

Yüksek verimlilikte, yüksek kalitede ve yüksek hijyen koşullarında üretim yapılabilmesi için, hazır yemek üretiminde çeşitli makineler kullandıklarını ifade eden Coşkun Dönmez, “Yüksek bedeller ile ithal ettiğimiz makineler arızalandığında da hem parçasını, hem teknik ekibi yurt dışından getiriyoruz. Yedek parçanın geliş süresinin uzaması, teknik ekibin yol, yemek ve konuklama masrafları, bize yüksek maliyete olarak geri dönüyor. Bu durum sektörümüzün makineleşmesinde ciddi sorunlara yol açıyor” diye konuştu.

Bursa’da özellikle sac şekillendirme ve işleme alanlarında makine üreticilerinin yoğunlaştığını belirten Coşkun Dönmez, gıda makineleri özellikle de yemek sanayi ihtiyaçlarına yönelik makine tasarlayan ve üreten firmaların, makineleşme konusunda bu bakir alana yatırım yapmalarının lehlerine olacağını ifade etti. Devletin yerli gıda makinesi üretimini teşvik etmesi gerektiğine de dikkat çeken Coşkun Dönmez, yerli makine üreticilerinin hazır yemek sanayi ile işbirliğine gitmeleri gerektiğini de belirterek, “Birlikte ihtiyaç analizi yapmalıyız. Makine sanayi bu alanda Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırmalı, Devlet de hem yerli makine üretimi yapan firmaları, hem de hazır yemek sanayi firmalarını makineleşme konusunda teşvik etmelidir. Yüksek teknoloji destekli makineleşme, iki sektörün önünü açmakla kalmaz, bu alanda faaliyet gösteren firmaların yurt dışına yönelmesine de büyük katkı sağlar” değerlendirmesini yaptı.