Gıda Mühendisleri Odası’nda yeni başkan Serkan Durmuş

27 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi BAOB’da gerçekleşen seçim heyecanına gıda mühendisleri yoğun ilgi gösterdi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin son iki dönem Başkanlığı’nı yürüten Lale Yıldız ile odanın dört dönem Başkanlığını yapan kurucu Başkan Serkan Durmuş’un yarıştığı seçim heyecanlı geçti. Kesin olmayan sonuçlara göre, 228 oda üyesinin katıldığı seçimlerde 169 oy alan Serkan Durmuş, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 2020-2022 yılları 7. dönem Başkanı oldu.

Serkan Durmuş, “Yeni dönemde hep birlikte meslek örgütlerimiz ve meslektaşlarımızla beraber yeni projeleri ve yeni fikirleri hayata geçireceğiz. Bu yola çıkarken hedeflerimiz ve projelerimizle yola çıkmıştık. Bu süreçte bizlere katkı sağlayan ve destek olan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca, odamızın önceki dönem Başkanı, sevgili arkadaşımız Lale Yıldız ve ekibindeki meslektaşlarımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki, yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde mesleğimizi daha yukarılara taşıyacağız. Bursa’da nerede gıda konuşuluyorsa, bizler projelerimizle orada olacağız” dedi.