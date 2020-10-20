Gıda sanayicileri KMTSO’da buluştu

20 Ekim 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak akıl toplantısında gıda sektörü masaya yatırıldı. Toplantıda Süt ürünleri, yağ, çırçır, yem sanayi, toptan ve perakende gıda ticareti, tarımsal ürünler ticareti, hayvansal ürünler ticareti, yiyecek içecek hizmetleri alt sektörlerinin genel durumu, öncelikli sorunlar, salgının sektöre etkileri ele alındı ve yeni döneme ilişkin beklentiler konuşuldu.

Video konferansla gerçekleştirilen toplantıya KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Toprak, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özdal ve çok sayıda sanayici, tüccar ve işadamı katıldı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Bir garip dönem yaşıyoruz. Anlayamadığımız, alışmaya çalıştığımız bir dönem. Sürekli saha araştırması yapıyoruz. Bu araştırmalar sonucunda belirlenen 113 sorun ve talebin 96’sını sonuçlandırdık. Diğerleri reddedilmedi, onlar üzerinde de çalışmalarımız sürüyor” dedi. Küçük esnafın, KOBİ’lerin krediye ulaşmakta zorluk çektiğini vurgulayan Balcıoğlu, “Bunun için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Nefes Kredisi projesini hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneğinin bürokratik işlemlerinin ez ana indirgenmesinde taleplerimiz etkili oldu. İhracat eğitimleri yaptık. Irak pazarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Eximbank şubemizi çok yakında açıyoruz” dedi.

KMTSO’nun tescilli iki ürünü olduğu bilgisini veren Balcıoğlu, “Maraş dondurması için dokuz firma ile marka kullanımı için sözleşme imzaladık. Maraş biberi ile ilgili güncelleme yaptık. Dokuz firmamıza Maraş biberi marka kullanım hakkı verdik. İslahiye biberine yönelik itirazımızı Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptık. Gıda sektörünü de yakında ilgilendiren turizm konusunda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Maraş cevizinin belgelenmesi ile ilgili kalkınma ajansı ile çalışıyoruz” şeklinde konuştu.