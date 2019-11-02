Gıda sektörü 3. fuara hazırlanıyor

02 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Toplantıya, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Lale Yıldız, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı (BURASDER) Sait Kaplan ile Kocaeli Pastacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz’ın yanı sıra gıda sektöründe faaliyet gösteren 65 firmanın temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, bugüne kadar Bursa’da farklı sektörlerde olmak üzere 12 fuar gerçekleştirdiklerini söyledi. Eker, “Düzenlediğimiz fuarlar arasında Gıda Fuarı’nın ayrı bir yeri var. Çünkü Bursa aynı zamanda bir gıda tarım şehri ve Bursa’da tarıma dayalı gıda sanayi çok gelişmiş durumda. Dondurulmuş gıdada Bursa’nın payı yüzde 60’lar düzeyinde. Bu nedenle gıda fuarımız çok ilgi görüyor” dedi.

Sektörel çeşitliliğe sahip olan Bursa’nın aynı zamanda gıda ve tarıma dayalı sanayi şehri olduğunu da belirten Eker, Gıda Fuarı’nın Bursa ve çevresi için çok önemli olduğunu belirtti. Fuarın sektör tarafından kabul edildiğini ve ilginin her geçen yıl arttığını sözlerine ekleyen Hasan Eker, Bursa 3. Gıda Fuarı’nın 2-4 Nisan 2020’de yapılacağını söyledi.