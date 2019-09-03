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Gıda sektöründen Ankara çıkarması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 27. Meslek Komitesi üyeleri, komitelerden gelen talepleri iletmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TSE’yi ziyaret etti.

Gıda sektöründen Ankara çıkarması
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BURSA (DÜNYA) - BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, gıda sektörünün en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu söyledi. BTSO olarak Bursa ekonomisinin tüm parametrelerde başarı çizgisini yükseltmek için projeler geliştirdiklerini belirten Onur, “Bursa iş dünyasına yönelik son 6 yılda 40’ın üzerinde makro projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin hayata geçmesinde meslek komitelerimiz ve sektörel konseylerimizin üstün gayreti büyük rol oynadı. Komitelerdeki birlik ve beraberlik heyecanı ise ortak akılla kente kazandırdığımız projelerin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağladı” dedi.

“Sektörün taleplerinin takipçisiyiz”

Aytuğ Onur, gıda sektörü temsilcilerinin yer aldığı 27. Meslek komitesi üyeleriyle verimli bir Ankara programı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kentin ortak aklını harekete geçirerek, kent dinamikleri ile birlikte uyum içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sektör temsilcilerimizden gelen talepler doğrultusunda Ankara’da önemli temaslarda bulunduk. UR-GE projelerine yönelik sektörün beklentileri ile ihracat süreçlerindeki bazı talepleri yetkililere bizzat iletme imkanı bulduk. TSE ziyaretimizde de belgelendirme hizmetleri ile ilgili fiyatlandırma ve indirim konusunda taleplerimizi ulaştırdık. Sektörlerimizin üretimden ihracata kadar bütün süreçlerdeki taleplerini neticelendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bursa Aytuğ Onur Ticaret Bakanlığı Gıda sektörü TSE BTSO

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