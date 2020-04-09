“Gıda ticaretinde ortaya çıkan aksaklıklar günlük yaşamı etkileyecek”

09 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı önlemlere rağmen yanlış bilgilendirmeler ve paylaşımlardan dolayı köy yerlerinde yaşayan tarım işçilerinin çalıştırılmasında güçlükler yaşandığına dikkat çeken Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Gıda Tarım Hayvancılık Çalışma Grubu Başkanı Sabriye Şen, “Tam da ekim zamanının yaşandığı bu dönemde ortaya çıkan bu tip söylentiler, önümüzdeki dönem yaş meyve ve sebze temininde sıkıntılara sebebiyet verecektir” dedi. Mazot ve gübre masraflarının da çiftçiyi bu dönemde ekim yapmamaya ittiğini ifade eden Sabriye Şen, “Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan beklentimiz Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) karşılığı destek miktarlarını artırması yönündedir. Tarım ve gıda ürünleri ile girdilerin üretimi, işlemesi ve dağıtımı stratejik alanlardır. Bunların öncelikli olduğu artık görülmelidir. Fide, fidan gibi çoğaltma materyallerinin, kullanılacak girdilerin üretim ve dağıtımı için gerekli planlamaların ivedilikle yapılması, önümüzdeki aylarda yeterli ve makul fiyatlı tarım ve gıda ürünü bulabilmemiz için zorunludur” diye konuştu.

“Çiftçilerin faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması elzemdir”

Tarımda etkin bir planlama ve koordinasyonun sağlanması gerektiğinin altını çizen Şen, tohum ekim zamanının kaçırılması halinde tüm bir sezonun kaçırılacağına işaret etti. Sabriye Şen, “Eğer yeterli yem üretmiyorsanız, mevcut hayvan varlığınız da yavaş yavaş elden çıkar. Tüm bunları göz önünde bulundurursak, zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, çiftçilerimizin sağlıklı bir çevrede, sağlıklı ürünler üretmeleri yönünde desteklenmeleri şarttır. Temel gıda maddelerinden başlayarak, tarımsal üretimin girdi ihtiyaçlarının saptanması, gelecek sezonlar için ekim-dikim işlemlerinin teşvik edilmesi, ürün depolama ve dağıtım planlarının acilen yapılması ve tüm çiftçilerin desteklenerek faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması, tarım-gıda ürünleri ile yan ürünlerinin önümüzdeki günlerde topluma sunulabilmesi açısından elzemdir” değerlendirmesini yaptı.