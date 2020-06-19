“Gıda ve içecek sanayii, sanılanın aksine pandemiden olumsuz etkilendi”

19 Haziran 2020

BURSA-DÜNYA

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, TOBB Gıda Sanayi Meclis Başkanı Necdet Buzbaş ve TOBB İçecek Sanayi Meclis Başkanı Feyhan Yaşar ile birlikte, Türkiye`nin önde gelen gıda ve içecek sanayi firmalarının sorunlarını dinledi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı gündeminde, COVID-19 sonrası gıda ve içecek sanayi meclislerinin stratejileri ve içinde bulunulan sürecinin sektöre yansımaları yer aldı.

Türkiye’de gıda ve içecek sanayiinin, bünyesinde bulunduğu Ar-Ge merkezleri, coğrafi işaretli ürünleri ve uluslararası markalarıyla bugün, ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerin başında geldiğini belirten Matlı, “Sanılanın aksine, bu sektörlerimiz de pandemiden olumsuz etkilendi. Turizm sektörünün durumu ve zorunlu olarak kapanan işyerleri, özellikle talep yönünde ciddi bir düşüşe neden oldu. Sektörlerimiz bu süreçte, restoranların kapanmasıyla birlikte üretim kapasitelerini ciddi oranda azaltmak zorunda kaldı. Bizim amacımız bu süreci en az hasarla atlatıp, elimizdekini korumak olmalı” dedi.

“Tedbiri elden bırakmadan çalışmaya devam”

Pandeminin henüz bitmediğini hatırlatan ve uyarılarda bulunan Matlı, “Her bir üretim tesisinin bu rehberleri baz alarak, sosyal mesafe kurallarını gözetmesi, kendi kurallarını koyması ve uygulaması bu süreçte çok büyük önem arz ediyor. Bu yüzden, tedbiri elden bırakmadan çalışmaya devam etmemiz gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.