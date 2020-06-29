29 Haziran 2020

İZMİR-DÜNYA

Dünyada son 3 yılda yüzde 73 artış göstererek 3. 5 trilyon dolarlık hacme ulaşan e- ticaretten Türkiye’nin daha fazla pay alması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Ticaret Bakanlığı iş birliğinde Ege İhracatçı Birlikleri koordinasyonunda Çin’in en büyük e-ticaret platformu Alibaba Group’a ait Tmall Global’ın İş Geliştirme Direktörü Jennifer Wang ile Çin’de e-ticaret için yeni fırsatlar ve iş birlikleri konuşuldu.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, gıda ihracatçılarının kazancını artıracak anahtarın dijitalleşme olacağını söyledi. Gıdada dijital dönüşümü Ege’den başlatmayı hedefliyoruz. Çağı yakalamak istiyorsak altyapımızı, ajandamızı, sermayemizi dijitale göre şekillendirmeli ve kendimizi yeniden yapılandırmalıyız” dedi.

Jennifer Wang ise Alibaba Group’un çoklu e-ticaret platformlarından oluştuğunu, bunlardan Tmall Global’in Alibaba Group’a ait Çin'deki en büyük B2C sınır ötesi e-ticaret platformu olduğunu söyledi. Kovid-9 sonrası artan yiyecek ve içecek trendlerinin içecekler, adrese teslim sağlıklı yemek servisleri, konserveler, geleneksel ürünlerden çay ve bal, dondurulmuş gıda, dondurma, bitki süsleri, atıştırmalıklar ve probiyotik ürünler olduğunu kaydeden Wang, “Geçtiğimiz günlerde Çin’in iki büyük alışveriş etkinliğinden biri olan 618 Festivali düzenlendi. Ülkenin iki dev online satış platformu Alibaba ve JD.com bir günde toplam 136,5 milyar dolarlık sipariş alarak rekor kırdı. Bu e-ticaretin Çin ekonomisi hatta dünya ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun göstergelerinden biri” dedi.