“Gıdayı israf lüksümüz olmamalı”

16 Ekim 2018

BURSA - İyi tarım uygulamaları ile güvenilir gıda üretimi için harekete geçilmesi gerektiğine işaret eden BTB Başkanı Özer Matlı: “Aksi takdirde tarımsal üretimi risk altına girmiş, gıda güvenliği tartışılır hale gelmiş, dışa bağımlı ve gıda ihracatında sorunlar yaşayan bir ülke haline gelmemiz kaçınılmaz olacaktır” değerlendirmesini yaptı.



Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Açlığa Son” temasıyla dikkat çekilen Gıda Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Matlı: “Yeni yüzyılın en önemli tartışma konularının başında; güç dengelerinin değişmesi, ekonomik krizler, yoksulluk ve açlık gelmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tahminlerine göre; dünya gıda üretiminin üçte biri kayıp ve israfa uğramaktadır. Bu miktar 3 milyar kişinin beslenmesine yetecek düzeyde olup, bu israfın yıllık ekonomik maliyeti 940 milyar dolar seviyelerindedir” dedi. 820 milyondan fazla insanın yetersiz beslenmeye maruz kaldığını belirten Matlı, aynı zamanda dünyada 672 milyon insanın obezite ve 1,3 milyardan fazla insanın ise aşırı kilo sorunuyla mücadele ettiğini söyledi.



Özer Matlı, “Artan dünya nüfusuna karşılık, bozulan ekolojik denge ile birlikte azalan tarım arazileri, su kaynakları ve birim alandan elde edilen verim miktarları en dikkat çekici hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı; artan nüfus ve gıda sanayinin ileriye dönük gelişimi açısından tarımsal üretim potansiyelinin, üretim çeşitliliğinin ve ekolojik üretim olanaklarının arttırılması yönünde daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir” diye konuştu. Bu kapsamda iyi tarım uygulamaları ile güvenilir gıda üretimi için önümüzdeki süreçte daha yoğun ve bilimsel çalışmalara odaklanılması gerektiğini belirten Matlı “Aksi takdirde tarımsal üretimi risk altına girmiş, gıda güvenliği tartışılır hale gelmiş, dışa bağımlı ve gıda ihracatında sorunlar yaşayan bir ülke haline gelmemiz kaçınılmaz olacaktır” şeklinde konuştu.



