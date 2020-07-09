Giresun Belediyesi’nin hafta sonu etkinliklerine yoğun ilgi

09 Temmuz 2020

OSMAN ŞİŞKO / GİRESUN

Kentteki plajları bünyesinde işleterek halkın kullanımına açan Giresun Belediyesi, hafta sonu etkinlikleri gerçekleştiriyor. Çadır Kent uygulamasını da hayata geçiren belediyenin hafta sonu etkinliklerine ise halk yoğun ilgili gösteriyor.

Giresun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yaptığı organizasyonla birlikte akşam da kamp ateşi yakılırken, havai fişek gösterisi yapıldı. Ekinlikte canlı müzikle birlikte şarkılar söylendi ve oyunlar oynandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

“Bir deniz şehri olan Giresun’un eşsiz kumsallarını bulunuyor. Yaz dönemiyle birlikte kumsallarımızda büyük bir hareketlilik yaşanıyor ve vatandaşlarımız serinleme amaçlı olarak denize giriyor. Biz de Belediye olarak hem boğulma olaylarına karşı gerekli tedbirleri alıyoruz, hem de vatandaşlarımızın hoşça zaman geçirmesi için çalışıyoruz. Uygulamaya koyduğumuz Çadır Kent'e ise halkımız yoğun ilgi gösterdi. Yaptığımız akşam etkinliğinde ise vatandaşlarımız doyasıya eğlendi.”