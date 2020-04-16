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Giresun'da bahar temizliği sürüyor

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının gelmesiyle birlikte temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Giresun'da bahar temizliği sürüyor
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OSMAN ŞİŞKO-GİRESUN

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının gelmesiyle birlikte temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, vatandaşların dinlenip yürüyüş yapabileceği alanların düzenlenmesi ve temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürerek, şehre estetik görünüm katıyor.
Bahar temizliğiyle birlikte şehir genelindeki yeşil alanlarda çimlerin biçimi, ağaçların budaması ve yabani ot temizliği işlemi gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkilileri, şehrin her noktasında ekiplerin çalıştığını belirterek: “Şehrimize gelen misafirlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmek ve halkımıza daha nezih ortamlar sağlamak için çalışmalarımız devam edecektir." dediler.

Giresun Giresun Belediyesi

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