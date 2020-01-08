Girişim 2020 projesinin ilk tanıtımı yapıldı

08 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Osmangazi Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, iyi bir iş kurma fikrine ve girişimcilik kabiliyetine sahip girişimcilerin keşfedilip desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde protokol imzaladı. Protokol kapsamında hayata geçirilen Girişim 2020 projesinin ilk tanıtımı, Ördekli Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Nadir Yıldırım tarafından gerçekleştirilen seminerde katılımcılara; uygulamalı girişimcilik eğitimi ve geliştirici eğitim modülleri, akademik ve sektörel mentorluklar, firma kurmak için mentorluk desteği, iş fikrini yatırımcıya sunma imkanı, firmasını kuranlar için aylık takip mentorlukları anlatıldı.

İnovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için iş kurmak isteyen girişimcilere destek vermeyi amaçlayan Girişim 2020 programının 1 yıl süreceğini belirten Nadir Yıldırım, “Program kapsamında düzenlediğimiz tanıtım seminerlerimiz; 16 Ocak’ta Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde, 4 Şubat’ta ise Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra 14 Şubat’a kadar www.bursatto.com adresinden online başvuruları alacağız. Mart başında programı başlatarak; girişimcilik, finans yönetimi, pazarlama, marka, patent, lisans sözleşmeleri gibi konuları katılımcılarımıza anlatacağız. Eğitimleri mentorluk ile birleştirerek iş kurmak isteyen arkadaşlarımıza destek sağlayacağız” dedi.

Program sonunda yatırımcı günü düzenleyeceklerini söyleyen Yıldırım, “Vizyon sahibi, farklı projeleri ve hedefleri olan kişiler çok fazla. İş dünyasında olmadıkları için düşünceleri ve projeleri körelmiş olabiliyor. Katılımcılarımız eğitimler neticesinde yatırımcılarla buluşarak, kendi işini kurabilecek ve düşüncelerini üretime dönüştürerek ülke ekonomisine katkıda bulunabilecekler.. Bu hedefin Osmangazi Belediyesi ile ortak bir amaç olduğunu gördük. Girişim 2020 projesinin, özellikle yeni nesil girişimcilere büyük fayda sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.