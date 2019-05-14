Girişimcilik destekleri için son başvuru 16 Haziran
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantıları ve Proje Yazma Eğitimleri tamamlandı.
BURSA (DÜNYA) - 2019 Yılı Mali Destek Programlarını 3 Nisan 2019 tarihinde açıklayan BEBKA, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Mali Destek Programlarına 27 milyon TL kaynak ayırdı.
BEBKA’dan yapılan açıklamada mali destek programlarına başvuru yapılabilecek, somut bir projesi olan ve projesi hakkında fikir alışverişinde bulunmak isteyen başvuru sahiplerine çağrıda bulunuldu.
Mali Destek Programlarına, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 23.59’a kadar başvuru yapılabileceği kaydedildi.