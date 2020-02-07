‘Gizli hazine’ ortak akılla gün yüzüne çıkıyor

07 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından da desteklenen Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesiyle ilgili çalışmalar kesintisiz sürüyor. İlk etapta koruma amaçlı imar planı kabul edilirken, diğer taraftan da kamulaştırma çalışmalarıyla ilgili görüşmeler de devam ediyor. Bursalıların yıllardır özlemle beklediği projenin ortak akılla hayata geçirilmesi için şimdi de Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi Çalıştayı düzenlendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Murad Hüdavendigar Salonu’nda düzenlenen çalıştaya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra akademisyenler, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği, bölge esnafı, UNESCO Alan Başkanlığı ile akademik ve meslek odalarının temsilcileri katıldı.

“Kıvanç duyuyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Bursa’nın farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna sahne olmuş, eşsiz tarih, kültür ve tabiat güzellikleriyle donatılmış çok özellikli bir şehir olduğunu söyledi. Bursa’da her sokağın surlardan han ve hamamlara, türbelerden çeşmelere kadar farklı özelliklere sahip olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu manada adına şiirler ve şarkılar da yazılmış, yeşille özdeşleşmiş özel bir şehir Bursa. Bursa’da yaşayanlar olarak hepimiz bunun farkındayız ve kıvanç duyuyoruz. Bunların geliştirilmesi ve saklanması noktasında açıkçası ne kadar doğru adımlar atıyoruz o tartışılır. Yerel yöneticiler olarak bizlerin en büyük hassasiyeti, yönettiğimiz şehrin tarihi misyonundan hareketle, ulusal ve uluslararası tanıtımın en doğru şekilde planlanmasıdır. Sahip olduğumuz bu değerleri korumak. Bu bağlamda Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi bizim gerçekten özelimiz” dedi.

“Artık şehirler yarışıyor”

Günümüzde şehirlerin ve şehirlerin marka değerlerinin yarıştığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa olarak biz bu manada kendimizi ispatlamışız. Önemli sanayi yatırımlarımız, otomotiv, tekstil ve diğer sektörlerde önemli markalarımız var. Yine yerli ve milli otomobilin Gemlik’te konuşlandırılması ki Mayıs içinde inşaat çalışmalara başlanacak, bizim için çok önemli. Ancak tüm bunların yanında bizim UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmış önemli değerlerimiz var. Ben UNESCO süreciyle alakalı önceki dönem belediye başkanlarımıza, destek ve katkı veren tüm paydaşlara ve Alan Başkanlığına yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah yapacağımız çalışmalarla burası gerçek manada bir değere dönüşecek. Yapmak işin bir boyutu ama işletmek ve sürdürülebilir olması çok daha önemli bir boyutu. Konu birkaç restorasyon, zemin düzenlemesi veya çevresini ihya etmekten ibaret değil. Orada sunulan çayın, çorbanın veya bir hizmetin de değerli olması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bu yönde de çalışmamız olacak” diye konuştu.

Gizlenmiş güzellik

Yaklaşık 42 hektarlık proje alanında Kapan Han, Emir Han, Pirinç Han, İpek Han, Geyve Han, Koza Han, Çukur Han, Fidan Han, Balibey Han, Tuz Han, Bedesten gibi birçok han bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bölge, hanlarla birlikte, açık ve kapalı çarşılar, pazar alanları, camiler, sivil mimari örneği yapılar, okul ve camileri de bünyesinde barındırıyor. Bizim saklanmış, gizlenmiş bir güzelliği ortaya çıkarmak, farklı akslarla burada bağlantıyı kurmak gibi bir heyecanımız var. Burada bir destinasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Gelen turistin de Bursa’da yaşayanların da doya doya istifade etmesini özellikle temin etmeye çalışıyoruz. Çarşıbayı meydan projesiyle Koza Han başta olmak üzere farklı meydanlarla, otopark, aydınlatma, cephe sağlıklaştırma ve tabela kirliliğinin önüne geçme çalışmalarıyla konuyu bir standardizasyona bağlanmak istiyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımız var. Bölgenin yeşille ve ağaçla bezenmesi kaçınılmaz gerçek. Bu bölgede daha önce yapılmış bazı çalışmalar var. Ancak daha yüklü, külliyatlı bir çalışma yapmamız kaçınılmazdı. Farklı çalışma gruplarıyla, esnaf arkadaşlarımızla görüşerek bir yol harita çıkardık. Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sunduk ve O da çok heyecanlandı. Koruma amaçlı imar planımızı kabul ettik. Kamulaştırma noktasında birkaç kurumla da anlaşmamızı sağladık” dedi.

Çekim merkezi olacak

Bu proje alanının hemen karşısındaki Hisar Bölgesi ve Tophane’de de çalışmalarının olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu arada inşallah Orduevi’ni de alacağız. Yıllardır dillendirilen Bey Sarayı ve etrafındaki aks da ayağa kaldırılacak. Osmangazi Belediyemizin yaptığı çalışmalar var, Büyükşehir belediyemizin çalışmaları var. Çarşının batı yüzünün açılıp bu bölgeyle entegre hale getirilmesi gerekiyor. Etrafındaki binalar yüzünden saklanan çarşın gün yüzen çıkacak ve Bursa’nın önemli bir nirengi noktası olacak. Bu bölge Bursa turizminin yanında Bursa’nın sosyal hayatı adına da önemli bir çekim merkez olacak. Mesafe alındığında, bittiğinde, bu güzellikler ortaya çıktığında, bu güzelliklerden esnafımız da orada yaşayanlar da istifade ettiğinde biz gerçekten tarih şehri Bursa’da yaşamaktan onur duyacağız. Bu kıvancı hep beraber yaşayacağız. Bu konuda sizlerin projeye sağlayacağı katkıyı çok önemsiyorum. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açıkhava müzesi

Bursa Valisi Yakup Canbolat da tarih boyunca üstlendiği ticari misyon nedeniyle Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin, Bursa ekonomisinin Açıkhava Müzesi olduğunu söyledi. Dünyada öne çıkan özel ve önemli birçok şehir olduğunu hatırlatan Canbolat, “Bu kadim şehirlerin en önemli özelliği, tarihleri boyunca inanç, kültür, bilim, sanat, edebiyat ve medeniyet gibi insanlığın ortak kültürüne katkı sağlamalarıdır. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, antik dönemlerden bu günlere uzanan tarihinde dünya kültürünün harmanlandığı merkezlerden biri olma başarısını gösteren Bursa’mız tarihin her döneminde dünyanın aktör kentlerin biri olmuş, engin medeniyet birikimi sayesinde örnek ve öncü bir şehir olarak hafızalardaki yerini hep korumuştur ve korumaya devam etmektedir. Bursa için tarihi geçmişlere dayanan İpek Yolu’nun başlangıç noktası olan dünya kentlerine ticareti öğreten bu bölge, gelecek nesillere aktarılması gereken en önemli miraslarımızdan bir tanesidir. Büyükşehir Belediyemiz hem hanlar bölgesinin turizm açısından katma değerinin artırılması hem de eski ticari canlı yapısına kavuşması için tarih görevi olarak hanlar bölgesiyle alakalı önemli bir çalışma yürütmektedir. Büyükşehir marifetiyle yapılan bu çalıştay da ortak aklın harekete geçirilmesi için önem arz etmektedir” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Gülten Kapıcıoğlu da bünyesinde 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üst örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunan 42 hektarlık alanı kapsayan Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi’ye ilgili bir sunum yaptı.