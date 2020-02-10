GKN Automotive, 2020 yılında üretimde yapay zeka kullanacak

10 Şubat 2020

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir’deki üretim tesislerinde otomotiv aktarma organları ve sistemleri üretimi yaptıklarını söyleyen Özkan Kıdak, üretimde dijitalleşmeye önem verdiklerini belirterek, “Biz Endüstri 4.0’a dijitalleşme olarak bakıyoruz. Fabrikamız içerisinde bir data ağı kurduk. Bütün bilgiler bu ağda toplanacak. 2020 yılında yapay zeka kullanarak yaşanabilecek herhangi bir arızayı akıllı sensörler ile önceden çözmeyi hedefliyoruz. Üretim takibini de yapay zeka ile yapmayı düşünüyoruz. Kağıt kullanımını da sıfıra indirmek üzereyiz” dedi.



Eskişehir’de, 38 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerinde Ford, Tofaş, Toyota, Renault ve Honda için aks üretimi yaptıklarını açıklayan Kıdak, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılacak olan yerli otomobil için de talep olursa parça üretmeye hazır olduklarını belirtti. Kıdak, GKN Automotive hakkında şu bilgileri verdi: “GKN Automotive yıllık 2 milyon adet aks üretim kapasitesiyle Türkiye piyasasının yüzde 50’sini elinde bulunduruyor. Eskişehir fabrikamızın, verimlilik ve kalite anlamında Avrupa’da üretim yapan diğer GKN firmaları arasında en üst seviyede olduğunu ifade edebilirim. Talaşlı imalat ve montajda Avrupa’nın tap noktasındayız. Göstergelerde en çok üretim yapabilen ve en verimli çalışan fabrika bizim fabrikamız. Kalite anlamında 2018’nin Ekim ayından bugüne kadar üretim kaynaklı bir tane şikayetimiz yok. Sıfır hatayla üretim gerçekleştiriyoruz.”

“7 yıldan bu yana hiçbir iş kazası yaşanmadı”

Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliğinin istisnasız korunmasının şirket politikası olduğunun altını çizen Özkan Kıdak, 150 kişinin çalıştığı fabrikalarında 7 yıldır hiçbir iş kazasının yaşanmadığına dikkat çekti. Kıdak, “İş güvenliği bizim için çok önemli, bir ekiple bu alanda ciddi çalışmalar ve uygulamalar hayata geçirdik. 7 yıldır bu fabrikada kimsenin sevdikleri ağlamadı. 7 yıldır bizler işe geldiğimiz gibi evlerimize döndük. Hepimizin ilk hedefi güvenli çalışmak oldu. Bizler bu fabrikada asla riskleri normalleştirmedik, kabullenmedik. Olması gerektiği gibi güvenli bir iş ortamı yarattık. GKN Eskişehir olarak çalışma ortamımızda iş sağlığı güvenliği risklerini engellemek adına teknolojiyi de yakından takip ediyor, üretim tesisimizde uyguluyoruz” dedi.