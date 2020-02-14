Global bir kriz olmaz ise turizm yine rekorlar kıracak

14 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca yaptığı açıklamada Ocak ayı erken rezervasyonların çok iyi gittiğini ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artış yaşandığını söyledi.

Yeni turizm sezonunda Türkiye'de 5 milyon turist 40 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini anlatan Atmaca, Antalya'ya gelecek turist sayısında da 17-17,5 milyon turist hedeflendiğini kaydetti. Atmaca, Normal koşullarda eğer bölgemizde herhangi ir global kriz yaşanmaz ise 2020 yılı turist sayısı ve turizm gelirlerini rekorlar kırarak gerçekleştirebiliriz'' dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, döviz kurlarındaki durgunluğun iç turizmi hareketlendireceğini ifade etti. Atmaca, şöyle konuştu.

''Döviz kurları çok artmadığı için iç piyasa da oldukça hareketlenecek. Bu konuda iyi sonuçlar alıyoruz. İç pazar turizmcinin can simidi olacak. 2019-2020 Eğitim öğretim döneminde okullarda başlayan yeni ara tatil sistemi kış turizmi için oldukça güzel etki yarattı. Ara tatil iç turizmi ve turizmciye hareketlendirdi. Bu da turizm sezonunun geç kapanmasına neden oldu.''

Okullarda ara tatilin bölgesel yapılmasını isteyen Atmaca, ''Ara tatil bir haftaya sıkıştırılmasın. Bölgelere göre ara tatil düzenlemesi olursa daha fazla aile ve kişi tatile çıkar'' dedi.

Turizmciler olumsuz konuşmak istemiyor

Son günlerde Suriye'de yaşanan askeri operasyonlarla Türkiye ile Rusya arasında yaşanan politik krizler hakkında turizmciler büyük endişe duyuyor.

Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesi halinde Rusya'da Türkiye'ye turist gönderilmemesi konusunda tartışmaların yaşandığına dikkat çeken turizmciler, olumsuz konuşmaktan kaçınıyor.