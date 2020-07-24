GMKA, bu yıl 53 milyon TL kaynak sağlayacak

24 Temmuz 2020

HALİM ASLAN-BALIKESİR

Balıkesir ve Çanakkale illerine destek sağlayan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) 2020 yılı bütçesi; proje desteklemeleri, ajans eliyle yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve kurumsal giderler dahil olmak üzere yaklaşık 53 milyon TL olarak belirlendi. Ajans İlk 6 ayda, Mali Destek Programlarına 4,2 milyon TL, Güdümlü Projelere de 6,2 milyon TL olmak üzere, toplamda 10,4 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirdi. GMKA Genel Sekreteri Hasan İskender, 3 yıl uygulama dönemi hedefiyle, Sonuç Odaklı Programlarını; “İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm”, “Turizm Destinasyon Yönetimi” ve “Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi” olarak yılın başında güncellediklerini belirtti. İskender, “İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Sonuç Odaklı Programıyla, yönetimde kurumsallaşmanın sağlanarak, firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilerek, insan kaynağı niteliğinin artırılması hedeflenirken, Turizm Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı'yla da, termal ve sağlık turizmi destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi, su sporları ve dalış turizmi destinasyonlarının geliştirilmesi ve kültür turizminde yeni rotaların oluşturulması hedefleniyor” dedi. İskender, Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programıyla ise, tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilerek, tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılarak, kırsal turizmin geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

2019 da 24 milyon TL kaynak aktarıldı

GMKA’nın 2018-19 yıllarında; Ar-Ge ve Yenilikçilik Sonuç Odaklı Programı, Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Pazarlanması Sonuç Odaklı Programı ve Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı olmak üzere üç alanda sonuç odaklı program belirlediğini anımsatan İskender, 2019’da önceki yıllardan devam eden veya yeni sözleşmeye bağlanan projelere yaklaşık 24 milyon TL kaynak aktarıldığını söyledi. İskender, Güney Marmara Bölgesi İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planında “Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi” için 15 milyon TL, Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Pazarlanması Sonuç Odaklı Programı'na toplamda 30 milyon TL kaynak sağlandığını ve “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” çerçevesinde 2018 yılında ilan edilen ve toplamda 22,5 milyon TL kaynakla duyurulan iki ayrı “Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı” kapsamında 64 projeye destek verildiğini söyledi. İskender, Ayrıca 2019’da Balıkesir OSB bünyesinde “Mesleki Eğitim Merkezi” kurulmasının kararlaştırıldığını, güdümlü olarak hayata geçirilen projeye de 7,5 milyon TL’ye kadar destek sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.