Gökçelik, geliştirdiği Kovid-19 ürünüyle alışverişte teması kesti

16 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Gökçelik AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle perakende sektöründe inovatif ürünlere ihtiyacı artırdığını söyledi. Perakende sektöründen gelen ürün taleplerinin Kovid-19 pandemisi doğrultusunda şekillenmeye başladığını belirten Aras, “Gökçelik olarak, ulusal bir market zincirinin talebi doğrultusunda, Kovid-19 ile ilgili ürün ürettik. Şu anda üretimini yaptığımız market kasalarına, kasiyer ve müşteri arasındaki teması ortadan kaldırmak amacıyla, geliştirdiğimiz pleksi koruyucuları ilave ettik. Bu ürünü yaklaşık bir hafta içinde müşterimizin ülke genelindeki 1000’e yakın market kasasına uyguladık” şeklinde konuştu.

“Özellikle marketlerde ihtiyaç haline geldi”

Aras, marketlerde maske ve eldiven kullanılmasına rağmen kasiyerlerin fiziki koşullar sebebiyle müşterilerle temas halinde olduğunu vurguladı. “Kasalara tatbik ettiğimiz pleksi koruyucuyla bu teması minimize ettik” diyen Aras, “Kasiyer ve müşteri alışveriş sonrası para ödeme esnasında fiziki temasta bulunabiliyor. Herhangi biri maske kullanmıyorsa ağızdan sıçrama yoluyla direkt hastalık bulaşabiliyor. Geliştirip market kasalarına uyguladığımız pleksi koruyucuyla kasiyer ve müşteri arasındaki olası teması kestik. Bu ürün Kovid-19 salgını sebebiyle özellikle marketlerde ihtiyaç haline geldi” ifadelerini kullandı.

“Kazanç elde etmek için yapmadık”

Kovid-19 salgını dolayısıyla ürettikleri market kasası pleksi koruyucusu gibi ürünlere olan ihtiyacın önümüzdeki süreçte daha da artacağını söyleyen Aras, “Gökçelik olarak bu ürünü kesinlikle kazanç elde etmek için yapmadık. Müşterimizin talebi doğrultusunda çözüm sunmayı amaçladık. Buluşlar, ihtiyaçlardan kaynaklanır. İhtiyaç olmasa buluş da olmaz. Teknoloji de çağın ihtiyacıdır” vurgusunu yaptı.