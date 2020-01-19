Gölyazı'nın çehresi değişiyor

19 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Kuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli sulak alanlarından biri olan, Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında bulunan, yaklaşık 2700 yıl öncesine ait kalıntıların bulunduğu Bursa'nın ve Türkiye'nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Gölyazı, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hak ettiği değere kavuşuyor. Japon Seyahat Acentaları Birliği’nin (JATA) 2017 yılında Avrupa’da görülebilecek 30 bölgeden biri olarak gösterdiği Gölyazı'da adanın tamamında altyapıdan üstyapıya önemli çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında; 7043 metrekare tamburlanmış bergama doğal granit ile döşeme kaplaması, 30 bin 698 metrekare, 8 cm yüksekliğinde her renk ve ebatta mikronlu beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapıldı. Beton bordür, beton parke döşemeleriyle toplam 47 bin 000 metrekare alan yeniden düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm bu çalışmalar için toplam 5,5 milyon TL harcanırken, yaz aylarına kadar meydan çevrelerine ferforje korkuluk imalatları, yeşil alan düzenlemeleri ve park bahçelere oturma grupları yerleştirilmesi çalışmaları da tamamlanacak.

Altyapıya 19 milyon TL

Göl içindeki canlı yaşamının korunması amacıyla altyapı çalışmalarına da büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, gölü evsel ve sanayi atıklarından kurtarabilmek amacıyla da toplamda 19 milyon 275 bin TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 8880 metre içme suyu ve isale hattı, 1000 tonluk içme suyu deposu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatı ve 4 adet atıksu terfi merkezi ve ekipmanları çalışmaları gerçekleştirildi.

“Algı değil hizmet yapıyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği Gölyazı'yı ziyaret etti. Gölyazı girişinde aracından inen ve yürüyerek hem esnafı ziyaret eden hem de gezi için gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, çalışmalar hakkında vatandaşların da görüşlerini dinledi. Hizmetler nedeniyle vatandaşlardan ve bölge esnafından bol bol teşekkür alan Başkan Aktaş, bu yaz Gölyazı'nın çok daha canlı olacağını söyledi. Bursa'nın turizm anlamında en önemli değerlerinden bir tanesinin de Gölyazı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ocak ayına rağmen burada eşsiz bir ortam var. Bütünüyle sit alanı olan bu bölge tarihi mirasın önemli izlerini bağrında barındırıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak önemli işlere imza attık. Birileri gibi algı yapmıyoruz, bizatihi hizmet ediyoruz ve bu hizmetimizin karşılığını sahada görüyoruz. Alt ve üst yapıda şuana kadar yaklaşık 25 milyon TL'lik yatırım yaptık" dedi.