GOSBAB, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08 Mart 2020

Ramada Plaza By Wyndham İstanbul Asia Airport Hotel’de gerçekleşen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına, GOSBAB Kurucu Başkanı Aytaç Şenyıl, Yönetim Kurulu Başkanı Rana Çağlayan, yönetim kurulu üyeleri, GOSB ve bölge sanayi kuruluşlarından çok sayıda kadın ve erkek yöneticiler katılım gösterdi. Kadınlar Günü’nün önemini anlatan özel bir sunumla başlayan programda, ''Mesele kadınları güçlendirmek değil, kadınlar zaten güçlüdür. Önemli olan dünyanın bu gücü algılama şeklini değiştirebilmektir'' mesajı verildi.



Her başarılı yöneticinin arkasında bir yönetici asistanı vardır



GOSBAB Kurucu Başkanı Aytaç Şenyıl, gelişen iş hayatı içinde, yöneticilere iş desteği bakımından en önemli görevlerden birinin yönetici asistanlığı olduğunu söyleyerek, ''Yönetici Asistanlığı, yöneticilerin iş programları için, gerekli yönlendirme ve yönetimsel planlamanın yapılması ve iş hayatını her alanda disiplinli bir şekilde devam ettirme yönünde, köprü görevi niteliğindedir. Yönetici asistanı, yöneticinin iş hayatının doğrudan içinde olması ile beraber, aynı zamanda yöneticinin sosyal hayatında da dolaylı olarak etkin bir role sahiptir. Sadece bir çalışan olmanın dışında, iş hayatında olmazsa olmazların başında gelir. Her başarılı yöneticinin arkasında mutlaka bir yönetici asistanı vardır'' dedi.



70 asıl ve 50 katılımcı toplam 120 üyesi bulunan ve gerçekleştirdiği faaliyetler ile yönetici asistanlığını ileride meslek olarak seçmek isteyen kişiler için yol haritası çizen GOSBAB olarak, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nu hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Şenyıl, ''GOSBAB aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) meslek komitesi oluşturmayı planlıyor. GOSBAB, hedeflerine uygun şekilde Organize Sanayi Bölgeleri Asistanlar Birliği Üst Kuruluşu’nu (OSBABÜK) kurup, TOBB’da meslek komitesi oluşturur ise mesleğin toplum nezdinde hak ettiği değere kavuşması adına kayda değer bir mesafe almış olacak'' diye konuştu.