GOSBAB, üyeleri ile buluştu

06 Şubat 2018

ZEYNEP PARÇAM

KOCAELİ - Gebze Organize Sanayi Bölgesi Asistanlar Birliği (GOSBAB), Kocaeli Gebze’de bulunan Hyatt House Otel’de üyeleri ile bir araya geldi. Kuruluşundan bu yana toplumsal farkındalık ve bilinçlenme düzeyini artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerine imza atan GOSBAB, üyelerine yönelik motivasyonu artırıcı etkinlikler de gerçekleştiriyor. Toplantıya GOSBAB kurucu başkanı Aytaç Şenyıl, GOSBAB Yönetim Kurulu Başkanı Emine Demirel, yönetim kurulu üyeleri, diğer üyeler ile Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük ve Mavi Jeans Kurumsal Satış Sorumlusu Ahmet Batuhan Ağbaş katıldı. Konuşma yapan GOSBAB Kurucu Başkanı Aytaç Şenyıl, “GOSBAB olarak önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıllarda otistik çocuklar,organ nakli, Kocaeli Şehit Aileleri Derneği ve sokak hayvanları yararına kermesler düzenledik. Bu yılda Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yararına bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. İlerleyen zamanlarda sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Üyeler arasında kişisel gelişimi destekleyici aynı zamanda da Eğitimin önemine vurgu yapan Şenyıl, GOSBAB olarak üyeler arasında kişisel gelişime yönelik aynı zamanda da motivasyonu artırıcı etkinlikler gerçekleştirecekleri bilgisini veren Şenyıl, her meslekte olduğu gibi asistanlık mesleğinde de eğitimin önemine vurgu yaptı. Toplantıya katılan misafirlerden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, sağlıklı yaşam ve beslenme ile ilgili bir sunum yaptı. Günlük hayatımızda büyük yasaklamalara gitmeden sağlıklı beslenip, fit olunabileceğine dikkat çeken Küçük, spor ve suyun yaşamsal önemine vurgu yaptı. Mavi Jeans Kurumsal Satış Sorumlusu Ahmet Batuhan Ağbaş ise mavi jeans’ın kuruluş tarihçesi ve kilometre taşları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Yerli bir bir Türk markasının global anlamda büyük büyük başarı elde ettiğini ifade eden Ağbaş, sponsorluk kurumsal hediyeler ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Program katılımcılara hediye takdimi ile son buldu.