Growth Lead LLC, Eskişehir’den dünya devlerine ürün tedarik ediyor

02 Kasım 2020

AYŞE KAYTAN UÇAK-ESKİŞEHİR

ABD’de kurulan ve yaklaşık yedi ay önce faaliyete geçen Growth Lead LLC, dijital iş ortakları Amazon, Walmart ve Range Me’ye Eskişehir’den mutfak eşyaları, ev tekstili, server kabinleri, deri ve cam aksesuar, elektrik ve elektronik ürünleri olmak üzere beş sektörden toptan ürün tedariki sağlıyor.

Teksas Richmond’da 2 bin metrekarelik bir depo kurduklarını aktaran Growth Lead LLC CEO’su Can Akalın, “Ülkemizde yerli üretimde marka olan ya da olmayan üretici firmaların ürünlerini, ABD dijital pazarda marketplace (pazaryeri) tarafında değil de; B2B satmak isteyen firmalarla ve büyük satış ağı bulunan tedarikçiler ile buluşturuyoruz. Kendi oluşturduğumuz markalarımız Alemonia ve Lone Deer’ın ürünlerini ABD’de marka bazında pazarlamasını sağlıyoruz. Depomuzu 2022 yılında yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alana taşımayı ve Türkiye’deki üretici firmalarımızın Amerika’da hem pazarlama hem de depolama faaliyetlerini yürütmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Eskişehir’den, ABD’ye 390 bin dolar civarında ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Akalın, Türkiye pazarına da yavaş yavaş açılacağız. Amazon da, Walmart da bizden ürün çeşitliliği istiyor” diye konuştu.

Odunpazarı’nın cam sanatları ABD pazarında



Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesindeki cam sanatları atölyelerinde yapılan takıları “Alemonia Jewelry” markası ile ABD pazarına taşıdıklarını belirten Can Akalın, “El yapımı ürünlerin satıldığı dünyanın en büyük platformu olan Etsy ile çalışıyoruz. Kendi markamızın web sitesinden de satış kanalımız mevcut. Üç ayrı marka oluşturduk. Deride ‘Texas Valley Leather’ ve ‘Lone Deer Leather’ markasın kullanıyoruz. Eskişehir’in tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan cam atölyelerinde üretilen ürünlerimizi ise ‘Alemonia Jewelry’ markasıyla Amerika pazarında tüketici ile buluşturuyoruz. Böylelikle hem Eskişehirli üretici kazanıyor hem de Eskişehir markası öne çıkmış oluyor” ifadelerini kullandı. Akalın, ayrıca Türkiye’de kurdukları Approach Leadership Yazılım A.Ş. ile yurtdışına dijital pazarlama kanalı ile ihracat gerçekleştirmeyi düşünen firmalar için hem yazılım hem de danışmanlık hizmeti verdiklerini de sözlerine ekledi.