26 Eylül 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüsünde 172 bin 502 metrekarelik alanında kurulan, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında gelişmesinde önemli bir rol üstlenmeyi hedefleyen GTÜ Teknopark, ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Genel kurul toplantısı, GTÜ Teknopark Genel Müdürü M. Güray Değerli, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğü ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Yüksek, SOCAR Turkey Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon Genel Müdürü Bilal Guliyev, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar eski Genel Müdürü ve Roketsan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Veysel Ünverdi, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler’in katılımıyla gerçekleşti.

GTÜ Teknopark Genel Müdürü M. Güray Değerli, gerçekleştirilen faaliyetler ve bölgede faaliyet gösteren firmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, Gebze Teknik Üniversitesi’nin akademik kapasitesi, laboratuvar ve kolay ulaşım imkanlarının GTÜ Teknopark için önemli bir avantaj teşkil ettiği belirtilerek, bu imkanların tanıtımının etkin bir şekilde yapılması kararı alındı.

Teknoparkın önemli bir kümelenme projesi olduğu ifade edilerek, bu kümelenme örneğinin sadece bilimsel değil, aynı zamanda ortak irade, hedeflenme, planlama, kararlılık, çaba ve çalışma kümelenmesi olarak GTÜ ailesi için büyük bir anlam taşıdığı belirtildi.

Öte yandan, GTÜ Teknopark’ın yürütücüsü olduğu Teknopark İstanbul, SAHA İstanbul, GOSB Teknopark, İstanbul Anadolu Yakası Birlik OSB gibi paydaşlarının iştirakiyle Gebze Ticaret Odası (GTO) ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin ortak olduğu Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen Tasarım Odaklı Prototip Geliştirme Merkezi Projesi’nin gelişimi hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Projenin bölgedeki sanayicilerin prototip ihtiyaçlarını karşılamada faydalı olacağı, tecrübeli insan kaynağı yetiştirilmesine sağlayacağı katkı dile getirildi. Genel kurul toplantısında, GTÜ Teknopark Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan seçildi.