Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası’nın Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut oldu

24 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bosch’taki çalışma hayatına 1998 yılında Bursa’daki Dizel Sistemleri Fabrikası’nda mühendis olarak başlayan Mustafa Bulut, kariyerinin 21’inci yılında aynı fabrikanın Teknik Genel Müdürü olarak atandı. Bulut son olarak, Çin’deki Bosch Otomotiv Dizel Sistemler Fabrikası’nda Alan Müdürü olarak görev yapıyordu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 1998 yılında mezun olan Mustafa Bulut, çalışma hayatına aynı yıl Bosch Dizel Sistemleri Fabrikası’nda mühendis olarak başladı. 2002-2005 yılları arasında Almanya’daki Homburg fabrikasında, üretim süreçlerinin teknik planlamasından sorumlu olarak çalıştı. 2005 yılında Bursa’ya dönen Bulut, 2014 yılına kadar farklı departmanların yöneticiliğini üstlendi. 2014’te Meksika Toluca’daki Bosch fabrikasına Teknik Genel Müdür olarak atanan Mustafa Bulut, son olarak 2016 yılından bu yana Çin’in Wuxi şehrindeki Bosch Dizel Sistemler Fabrikası’nda Alan Müdürü olarak görev yapıyordu.

Fabrikada 7 bin 500 kişi istihdam ediliyor

Dünyada ve Türkiye’de önemli sorumluluklar üstlendikten sonra kariyerinin 21’inci yılında yeniden iş hayatına ilk başladığı yer olan Bursa’ya dönüş yapan Mustafa Bulut, Bosch’un Türkiye’deki ilk yatırımı olan ve yaklaşık 7 bin 500 kişiye istihdam sağlayan güç aktarma çözümleri fabrikasında Teknik Genel Müdür olarak göreve başladı. Bulut yeni görevinde; dizel ve benzinli yüksek basınç enjektörleri ve meme üretimi, teknik fonksiyonlar, kalite yönetimi ve metotları, dizel enjektör ve meme geliştirme, yüksek basınçlı benzinli enjektör geliştirme, Bosch üretim sistematiği, çevre ve iş güvenliği konularının yönetimini üstleniyor.

1974 Eskişehir doğumlu olan Mustafa Bulut, ileri düzeyde İngilizce ve Almanca’nın yanı sıra başlangıç düzeyinde İspanyolca biliyor. Bulut’un hobileri arasında seyahat ve bahçe işleriyle uğraşmak bulunuyor.