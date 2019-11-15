15 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, aylardır yaptıkları açıklamalarda acil çözüm çağrısı yaptıklarını ifade ederek, “Bu sorun başka bir şeye benzemiyor. Çalışma yaşındaki 4 milyon 650 bin kişi kahvelerde, evlerde iş bekliyor. Bu toplumsal sorunların da kaynağı olmaya aday bir mesele. Devlet gerekli destek ve düzenlemeleri yapmalı. Bu insanların sayısı acil olarak düşürülmeli. Evlerde yüzü gülen insanların sayısı, çaresizlik, acı ve öfke dolu yüzlere göre artışa geçmeli. Toplum olarak bir arada yaşayabilmek için toplumsal huzur ve barışı da tahsisi etmeliyiz. Bu kadar işsiz sayısı, huzuru bozmaya aday bir veridir” dedi.

İstihdamı artıracak, işten çıkarmaları azaltacak teşvik ve düzenlemelerin öncelik sırasında, hızla öne çıktığını da ifade eden Türkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin buradan en hızlı çıkışı, istihdamı yüksek turizm ve tarımla olur. Bu alanlara ağırlık vermeliyiz. Gülen bir toplum için daha az işsiz sloganıyla, çözüm için bir araya gelmeliyiz.”