Gülümoğlu ilk ihracatını gerçekleştirdi

24 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), firmaların ürünlerini hızlı bir şekilde yurt dışına ulaştırması için faaliyete geçirdiği Lojistik A.Ş projesi ihracata katkı sağlamaya devam ediyor. Bursalı iş insanı İsmet Kaya, Yenişehir Havalimanı’ndan kargo ile Fransa’nın başkenti Paris’e 1 tona yakın baklava satışı gerçekleştirerek, ilk ihracatını da yapmış oldu.

Bursa’da firma olarak 6 şubelerinin bulunduğunu ve 70’e yakın kişinin istihdam edildiğini belirten İsmet Kaya, 1983 yılından bu yana sektörde faaliyet gösterdiğini dile getirdi. Sanayi ve ticaret şehri Bursa’nın Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirten Kaya, hava kargo taşımacılığının Bursa için büyük bir avantaj sağladığını vurguladı. Fransa’nın Paris kentine yaklaşık 1 ton baklava satışı gerçekleştirdiğini kaydeden Kaya, “Kaliteli üretimin yanı sıra ürünlerin en hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırılması büyük önem taşıyor. Sanayi şehri Bursa için hava kargo taşımacılığı büyük bir ihtiyaçtı. Bu projenin Bursalı firmaların dış ticaretine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

BTSO Lojistik AŞ öncülüğünde, MNG Kargo ve Lima Lojistik firmalarının destekleriyle başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve Asya ülkelerine ürünlerin doğrudan ulaşmasını sağlıyor. 60 tonluk geçici depolama alanına sahip Lojistik AŞ firmalara ihraç ürünlerini 1,5 gün gibi kısa bir sürede dünya pazarlarına ulaştırma imkanı sağlıyor. Merkez, yaklaşık 1.5 aylık süre boyunca ABD ve Avrupa’ya ürün göndermeyi başardı.