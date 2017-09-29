GÜMÜP, güneş enerjisi konferansı düzenledi

29 Eylül 2017

EMEL ÜNAL BULUT

İSTANBUL - Gümüşhaneli Mühendisler Platformu (GÜMÜP) Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Türkiye Uygulamaları temalı konferans gerçekleştirdi. Yrd.Doç.Dr.Talat Özden, Harun Elverdi, Sezgin Yazıcı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferans Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Gül’ün sahibi olduğu ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Topkapı Hilton otelinde gerçekleştirildi.

GÜMÜP Genel Sekreteri Serkan Kaya’nın oturumu açtığı programda ilk olarak GÜMÜP Elektrik Mühendisleri Komisyonu Başkanı Hasan Pezük konuştu. Pezük, Türkiye’nin Enerji profilini EPDK verileriyle tanımladı. Türkiye’nin enerji arzını, arz güvenliğini, gelecek projeksiyonunda enerji girişimcilerinin artırılmasına ve enerji çeşitlemesine dikkat çeken Pezük, GÜMÜP olarak bu kapsamda ilerleyen günlerde rüzgar, termal ve nükleer enerji başlıklarını da masaya yatıracaklarını ifade etti.

Bundan sonraki programlarını ülkenin öncelikli konularına göre tercih edeceklerini ifade eden GÜMÜP Başkanı Yüksel Hamzaoğlu ise başta endüstriyel süreçlerle ilgili çalışmaları GÜSİAD ile birlikte belirleyeceklerini kaydetti. Meslektaşlarının bireysel niteliklerine ileri teknolojik konularla katkı koymayı hedeflediklerini ifade eden başkan Hamzaoğlu, ülkenin teknolojik gelişiminin insan kaynaklarının gelişimine bağlı olduğuna işaret etti.

GÜSİAD Genel Başkanı Yüksel Yalçın da ülke olarak dış ticaret açığının 56 milyar dolarlık kısmının 30 milyar dolarını enerji ithalatının oluşturduğunu, dolayısı ile ülkenin üzerindeki bu kamburun doğrulması gerektiğini, bunun için enerji girişimcilerinin artması gerektiğini ifade etti. Bu tablodan hareketle, GÜSİAD olarak 2017-2018 yılını enerji yılı ettiklerini ifade eden Yalçın, “İlk olarak güneş enerjisi ile başladığımız programlar zincirinin devamında ISO 50001 Enerji Sistemleri eğitimi açacağız, devamında Yıldız Teknik Üniversitesi ile akıllı ev sistemleri üzerine kasım ayı içerisinde bir program öngörüyoruz. Diğer enerji alanları konusundaki programları ise, bu çalışmayı müteakiben GÜMÜP’le birlikte planlamış olacağız” dedi.